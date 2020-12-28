Политика

Импортные маски запрещены для ввоза в Россию

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Кабинет министров постановил запретить до 31 декабря 2021 года госзакупки медицинских масок иностранных государств, кроме тех, что входят в Европейский экономический союз. Под запретом также товары для нужд обороны и безопасности страны.

Проект постановления, подготовленный Минпромторгом Российской Федерации, был опубликован ещё в ноябре текущего года. Стоит отметить, что производство медицинских масок в России достигло 21 миллиона в сутки, наряду с суточной потребностью в около 11 миллионов масок.

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