Импортные маски запрещены для ввоза в Россию

Кабинет министров постановил запретить до 31 декабря 2021 года госзакупки медицинских масок иностранных государств, кроме тех, что входят в Европейский экономический союз. Под запретом также товары для нужд обороны и безопасности страны.

Проект постановления, подготовленный Минпромторгом Российской Федерации, был опубликован ещё в ноябре текущего года. Стоит отметить, что производство медицинских масок в России достигло 21 миллиона в сутки, наряду с суточной потребностью в около 11 миллионов масок.