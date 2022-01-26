Иммунолог спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России

Иммунолог Николай Крючков в беседе с Ura.ru спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в течение нескольких недель, после чего ситуация должна стабилизироваться.

«Рост заболеваемости будет продолжаться еще где-то две с половиной — три недели. Дальше упремся в потолок и пойдем вниз. Причем, в два — два с половиной раза медленнее, чем начался взлет. И пока непонятно, когда этот хвост прервется», — объяснил медик.

По его словам, есть риск, что пятая волна перейдет в шестую.

«Три недели на рост, потом стабилизация, снижение, возможно, очень длинный хвост будет. И через полтора месяца может вновь произойти подъем», — проинформировал Крючков.

Он считает, что новую вспышку может вызвать подлиния омикрон-штамма ВА.2, которая активно распространяется в некоторых странах, например Дании.

Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Как утверждают специалисты, он отличается десятками мутаций в S-белке, которые позволяют ему уходить от иммунитета и распространяться быстрее, чем предыдущий вариант «дельта». По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность «омикрона» от трех до семи раз выше по сравнению с другими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.

Источник: https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769542984.html