Иммунизацию от коронавируса можно пройти, записавшись по номеру 122

В Дагестане на 24 января прививку от коронавируса получило 622 человека. Иммунизация проводится добровольно и тем категориям граждан, у которых нет антител COVID-19 и противопоказаний к вакцинации.

Привитие от коронавируса проводится в два этапа с промежутком в три недели.

На сегодняшний день в Дагестане действует 54 пункта вакцинации от коронавируса.

Одна из удобных способов вакцинации — обращение по горячей линии Министерства здравоохранения РД — 122. Кроме того, вакцину можно получить путем записи через госуслуги или в медицинском учреждении, куда прикреплены по месту жительства.