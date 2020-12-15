Иммунизация населения от COVID-19 позволит взять пандемию на контроль

Это мнение главы ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) Тедроса Адана Гебрейесуса, который отметил, что вакцинация станет важным дополнением в инструментах борьбы против пандемии, среди которых также изолирование, активное тестирование и информирование людей об опасности заражения.

В течение нескольких месяцев во многих странах проводились разработки прививочных материалов от COVID-19 а также многочисленные тестирования препаратов с привлечением десятков тысяч добровольцев. В частности, такие разработки проводятся в Германии, Великобритании, США. Аналогичные мероприятия проводятся и в нашей стране. Россия зарегистрировала две антиковидные вакцины – «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В ноябре месяце, после подачи заявки в ВОЗ на включение в список рекомендуемых препаратов, стартовали проверки вакцины «Спутник V». Во время предварительных исследований эффективность российской вакцины составляла девяносто два процента. Данный препарат разработан НИИ им. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и стал первым из российских разработок, поступившим на внутренний рынок, а также ставший кандидатом на экспорт. В РФПИ заявили, что всего от государств поступило более пятидесяти заявок на приобретение свыше миллиона доз данной вакцины. Выступая на саммите БРИКС 17 ноября, Владимир Путин подчеркнул, что основной задачей государства является обеспечение внутреннего спроса на антиковидные вакцины и только затем выход на экспорт.

По словам Татьяны Голиковой с момента регистрации вакцины «Гам-Ковид-Вак» (торговое название «Спутник V») до конца 2020 года планируется изготовить более двух миллионов доз, которые будут изготавливать пять фармкомпаний. Впоследствии по прогнозам экспертов количество вакцины будет увеличено, по некоторым предположениям до семи миллионов единиц.

Отпускная цена вакцины «Спутник V», как сообщили в Минздраве РФ, составляет чуть менее двух тысяч рублей.

Данный препарат предполагает вакцинирование в два этапа. Первый длится около двух часов и включает в себя заполнение анкеты, оценку здоровья человека по основным показателям, и, наконец, сама прививка. После укола необходимо полчаса провести под наблюдением специалистов.

Второй этап вакцинации наступает через двадцать один день. Примечательно, что в рамках исследования данного препарата независимым комитетом по мониторингу клинических исследований вакцины была определена ее эффективность в девяносто шесть целых и две десятых процента. Данные исследования проводились на 14 день после первого этапа прививания в течение недели, то есть по двадцать первый день. И эффективность препарата после первого этапа составляла около семидесяти процентов, а после введения второго этапа прививки более девяносто шести процентов. Данные результаты были озвучены на научно-методическом форуме в присутствии международных организаторов здравоохранения.

В России после 10 декабря вакцина будет доставлена во все регионы страны. Для ее хранения необходим температурный режим в минус восемнадцать градусов по Цельсию. Для этого приобретено специальное холодильное оборудование, которое позволит хранить препарат в оптимальных условиях. Небольшие партии вакцины были отправлены в ряд регионов ранее. Тогда были привиты преимущественно медицинские работники, которое контактируют с инфицированными пациентами. Одними из первых были привиты нижегородские врачи и медики Ростова-на-Дону.

Первоначально вакцинируют тех людей, чья профессия вносит их в группу риска. Это медицинские работники, которые ежедневно контактируют с большим количеством людей, также работники соцзащиты и сферы образования. Например, в Башкирии в этот перечень планировали включить и сотрудников полиции, которые обеспечивали контроль за соблюдением режима самоизоляции, масочного режима и т.д.

Начало плановой вакцинации населения прокомментировал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, отметив, что после десятого декабря вакцина прибудет во все регионы страны.

Иммунизация населения позволит контролировать рост инфицирования, однако гражданам необходимо соблюдать некоторые предписания.

По словам директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, на период вакцинации от коронавируса необходимо ограничить употребление алкоголя до формирования иммунной защиты против вируса. Данное предписание относится к любому лекарственному препарату, не только к вакцине, так как алкоголь снижает иммунитет и тем самым эффективность препаратов.

За весь период пандемии в России зарегистрировано более двух с половиной миллионов случаев инфицирования от COVID-19, в мире более шестидесяти семи миллионов человек. Наша страна стала первой, которая зарегистрировала вакцину от данного вируса, важно, что и эффективность, и безопасность российской разработки подтверждена многочисленными исследованиями. Отнесемся серьезно к нашему здоровью и здоровью нации ради победы против коронавируса.

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