Именными часами Главы Дагестана награжден председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Сергей Меликов.

«За высокий профессионализм и активную общественную деятельность», – говорится в документе.

Владимир Соловьёв с 2017 года возглавляет Союз журналистов России. Основную часть карьеры посвятил работе на телевидении, автор документальных фильмов и эксклюзивных интервью с Михаилом Горбачевым, Борисом Ельциным и Владимиром Путиным. Работал военным корреспондентом, в том числе в горячих точках.

Накануне председатель СЖР прибыл в Дагестан для участия в форуме журналистов.