Именно с Дагестана, с Магомедали Магомедова начался процесс отстаивания интересов страны, процесс возрождения нашей великой Родины в 1999 году

В науке есть такое выражение: «роль личности в истории». Сюда можно отнести знаменитых людей мировой истории разных сфер человеческой деятельности. К примеру, от роли личности руководителя отдельно взятого государства или страны зависело и зависит судьба этого государства или республики. Сильная личность, значит, сильное государство, слабая – едва держащаяся на плаву страна. Истории известны имена многих ярких правителей. Таким же уважаемым и популярным в народе по праву был видный политический деятель и руководитель Дагестана 80-90-х и начала 2000-х годов Магомедали Магомедов.

У Магомедали Магомедовича биография была такой же как у многих его сверстников, детство и отрочество которых выпало на один из самых тяжелых периодов в жизни нашей страны – на годы Великой Отечественной войны и трудного послевоенного периода. Родился он 15 июня 1930 года в селении Леваши Левашинского района ДАССР в простой горской семье, где труд был и хлебом, и жизнью, и песней. Поэтому после школы он выбрал одну из самых почитаемых в селе профессию – специальность учителя. Ведь учитель учит и воспитывает и хлебороба, и строителя, и политика, и ученого. В 1950 году Магомедали поступил и через два года успешно окончил Дагестанский учительский институт. Трудовую биографию начал с учителя Верхнелабкинской семилетней школы, затем руководил отделом народного образования Левашинского района.

Время руководства республикой Магомедали Магомедова пришлось на самые тяжелые годы распада СССР и связанные с этими драматическими и трагическими событиями последствия. В 1991 году и в начале 1992 года по всей стране, в том числе и в нашей республике была разрушена вертикаль власти, разорваны межэкономические и межхозяйственные связи субъектов друг с другом. Страну захватила инфляция, преступность, безработица, коррупция. Лозунг тогдашнего руководителя государства Б.Ельцина «Хватайте суверенитета сколько можете проглотить» сыграл отрицательную роль на некогда былом единстве страны. Созданные в годы перестройки национальные движения пытались разделить республику по национальным квартирам. Зарождался и развивался религиозно-политический экстремизм. В соседней Чечне происходили события, которые постепенно ввергали эту республику в политический и экономический хаос, который впоследствии оставил Дагестан в экономической изоляции от других регионов России.

В таких сложных условиях Магомедали Магомедову приходилось ежедневно принимать нелегкие и ответственные решения, от которых зависела судьба всей республики. В народе до сих пор говорят, что благодаря именно политическому таланту и дальновидности Магомедали Магомедова Дагестану удалось избежать того, с чем в те годы столкнулась Чечня. Дабы сохранить целостность республики и объединить дагестанцев по его поручению в 1994 году был разработан проект новой Конституции Дагестана, созвано Конституционное Собрание на котором приняли участие представители всех наций и народностей нашей многонациональной республики. Так была принята новая Конституция Дагестана и предотвращен развал региона. Созданная Магомедали Магомедовым система государственного управления позволила Дагестану преодолеть трудности переходного периода и стать полноправным субъектом Российской Федерации. Республика Дагестан пришла на смену Дагестанской АССР и стала ее правопреемницей. Магомедали Магомедов стал одним из основателей современной дагестанской государственности и новой политической системы.

Магомедали Магомедов был настоящим интернационалистом и патриотом. Он прекрасно знал и уважал обычаи и традиции, историю, культуру почти всех народов Дагестана. Во время его правления во всех трех ветвях высших органов власти: в Государственном Совете, в Народном Собрании и в Правительстве работали представители всех народов и народностей нашей многонациональной республики. Это укрепляло, во-первых, все органы власти, во-вторых, сглаживало межнациональные трения и развивало традиционную многовековую дружбу и единство между всеми народами Дагестана.

К примеру, в годы руководства Магомедали Магомедова членом Госсовета от нашего ногайского народа был представлен бывший глава Ногайского района РД Аскерхан Аджиев, которого впоследствии назначили министром сельского хозяйства и продовольствия РД и его на посту члена Госсовета сменил Тавлу Казакбиев.

Были учреждены государственный ногайский оркестр народных инструментов, государственный ногайский драматический театр и государственный ногайский фольклорно- этнографический ансамбль «Айланай».

Наша, в то время районная газета «Голос степи» получила статус республиканского печатного издания. В районном центре был открыт филиал Хасавюртовского педколледжа, где начали готовить учителей родного языка.

Вызывает особое восхищение его мужество и самоотверженность, проявленные в 1998 году, когда здание Правительства республики было захвачено радикально настроенными лицами, готовыми совершить государственный переворот. Магомедов в тот день был в рабочей поездке в Москве, но узнав о событиях в тот же день вернулся обратно в Махачкалу. Он прямым ходом из аэропорта поехал в захваченное боевиками здание, несмотря на то, что его отговаривали это делать, сам один прошел сквозь строй захватчиков к своему рабочему кабинету. Затем он сам повел переговоры, убедил их разойтись. Так без единой жертвы было предотвращено это столь опасное дело.

Особенно дар Магомедова, как руководителя и организатора проявился во время вторжения в Дагестан международных бандформирований во главе с Хаттабом и Басаевым в августе-сентябре 1999 года. С первых же дней этих событий он стоял во главе отпора и разгрома непрошенных террористов и изгнания их с территории республики. Ему, как никому другому, удалось объединить усилия всех дагестанцев, выступив с обращением к соотечественникам, что сыграло свою позитивную роль. Пока Москва отправляла в Дагестан регулярные войска, руководство региона создало народное ополчение, которое выступило из Махачкалы в район боевых действий отрядов милиции и местных жителей, принявших на себя первыми удар бандитов. Затем совместно с федеральными войсками дали достойный отпор врагу и прогнали его за пределы республики.

В эти тяжелые не только для республики, но всей страны дни, считают современники, Магомедали Магомедов своей беспримерной принципиальностью и решительностью продемонстрировал всем, как надо отстоять и Дагестан, и Россию.

Именно с Дагестана, с Магомедали Магомедова в том самом тяжелом 1999 году начался, говорят, процесс отстаивания интересов страны, процесс возрождения нашей великой Родины, которую успешно продолжил затем ставший впоследствии Президентом государства Владимир Путин. Могу сказать честно, что именно так и было! Вот кем был Магомедали Магомедов для Дагестана, для всей России!

Его тогда наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени. Естественно, достойный орден, но я считаю, что он как никто заслуживал более высокой награды, а именно Героя Труда, потому что всей своей сознательной жизнью, всей своей активной работой, мужеством, целеустремленностью, гражданским подвигом во имя спасения Дагестана, России Магомедали Магомедов совершил гораздо большее.

Героя Труда М. Магомедов получил из рук президента России гораздо позже.

Магомедали Магомедов остался в памяти дагестанского народа как национальный герой, как истинный лидер и настоящий патриот, который сумел сберечь республику для грядущих поколений. И это есть самая высокая награда, которая есть на земле.

Источник: Голос степи