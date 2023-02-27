Именем погибшего росгвардейца названа школа в Дагестане

В селе Каладжух Докузпаринского района состоялась торжественная церемония присвоения средней общеобразовательной школе имени выпускника данного учреждения, кавалера ордена Мужества, военнослужащего Росгвардии сержанта Элшада Шахвердиева, погибшего при исполнении воинского долга.

В мероприятии приняли участие сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Дербентскому району территориального управления Росгвардии, представители администрации муниципалитета, военного комиссариата, родители и друзья погибшего.

Открывая мероприятие, заместитель главы района Салих Гаджимурадов отметил, что подрастающее поколение должно знать героев-земляков и следовать их мужественному примеру: «В обычных сельских школах растут такие герои, как Элшад Шахвердиев, который отдал свою жизнь, защищая интересы страны. Уверен, он будет достойным примером для молодежи нашего района».

Сотрудник МОВО по Дербентскому району прапорщик полиции Раджаб Курбанисмаилов выразил соболезнования родным погибшего и отметил, что росгвардейцы чтят память погибших боевых товарищей.

«Ваш сын достойно нес службу и погиб, как герой. Он навсегда войдет в историю России и нашего ведомства как мужественный и отважный воин, отдавший свою жизнь во имя светлого будущего Родины», – сказал росгвардеец.

Право открыть мемориальную доску, установленную на фасаде здания школы, было предоставлено отцу героя, Заферу Шахвердиеву, и заместителю главы муниципалитета Салиху Гаджимурадову.

Затем собравшиеся возложили цветы к мемориальной плите и почтили память павшего воина минутой молчания.