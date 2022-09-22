Именем погибшего росгвардейца назвали улицу в Избербаше

Одну из улиц города Избербаша назвали именем кавалера ордена Мужества, военнослужащего Росгвардии Зубайру Зубайруева, погибшего при исполнении воинского долга.

В мероприятии приняли участие глава города Магомед Исаков, сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Дагестан, депутаты городского собрания, представители военного комиссариата и совета ветеранов, юнармейцы, родственники и близкие погибшего.

Обращаясь к собравшимся, Магомед Исаков отметил, что имена героев-избербашцев должны быть вписаны в историю города: «Наши общая задача – чтить и передавать из поколения в поколение память о наших доблестных воинах, павших при исполнении воинского долга!»

После официального открытия улицы присутствующие почтили память героя минутой молчания.