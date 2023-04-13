Имам Яралиев принял участие в заседании призывной комиссии Сулейман-Стальского района

Состояние весенней призывной кампании и проблемные вопросы, возникающие в ходе ее реализации, депутат НС Дагестана обсудил с руководством Сулейман-Стальского района и членами призывной комиссии.

Выступая на заседании, он отметил, что в мероприятиях, предусмотренных призывной кампанией, должны быть задействованы не только члены призывной комиссии и представители власти, но и общественники, спортивные и молодежные организации, ветераны боевых действий.

«Каждый из нас несет персональную ответственность за организацию призыва. От нашей системной работы и координированных действий зависит качество его проведения», — заключил парламентарий.

Имам Яралиев призвал членов призывной комиссии к объективному оцениванию состояния здоровья призывников, предусмотреть возможные ошибки и помочь населению отфильтровать фейковую информацию о военной службе.

Глава Сулейман-Стальского района Саид Темирханов проинформировал об особенностях и ходе весенней призывной кампании.

Мероприятия, предусмотренные призывом, проходят в плановом режиме. Налажено взаимодействие комиссии со всеми ответственными структурами.

Саид Темирханов поблагодарил Имама Яралиева за активное участие в жизнедеятельности муниципалитета, поддержку благотворительной деятельности, помощь, оказываемую Благотворительным фондом «Умуд» семьям участников СВО.

По итогам заседания принято решение о создании рабочей группы по проведению ежедневной информационно-разъяснительной работы на территориях сельских поселений района.