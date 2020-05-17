Имам мечети села Рича прокомментировал обращение Главы Дагестана

Имам мечети села Рича Мухаммад (Салвар) Мусаев дал комментарий по поводу выступления Владимира Васильева.

«В прошедшем выступлении Глава республики коснулся темы менталитета дагестанцев, точнее некоторых его особенностей, которые в сложившейся ситуации с пандемией мешают работе врачей и невольно способствуют распространению той заразы, с которой мы столкнулись. Да, есть такое, и со многими устоявшимися на протяжении многих десятилетий излишеств в каких бы то ни было обрядах, которые не являются составляющими мусульманской культуры, мы ведём определенную борьбу, что во многом упрощает жизнь людей. Вместе с тем, не всегда получается прийти к единому мнению в подобных вопросах в обычное время. Но сейчас каждый из нас должен понимать всю серьезность возникшей ситуации и решить, что для него важнее – здоровье и благополучие родных или нерушимость собственных взглядов, какая бы угроза за ними ни стояла».

Также Мухаммад согласился с позицией Владимира Васильева с продлением режима самоизоляции до поры улучшения показателей инфицирования и призвал к совести тех, кто наживается на общем горе и пожелал всем здоровья и терпения в это нелёгкое время.

Хасбулат Гамзатов