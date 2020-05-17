Общество

Имам мечети села Рича прокомментировал обращение Главы Дагестана

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Имам мечети села Рича Мухаммад (Салвар) Мусаев дал комментарий по поводу выступления Владимира Васильева.

«В прошедшем выступлении Глава республики коснулся темы менталитета дагестанцев, точнее некоторых его особенностей, которые в сложившейся ситуации с пандемией мешают работе врачей и невольно способствуют распространению той заразы, с которой мы столкнулись. Да, есть такое, и со многими устоявшимися на протяжении многих десятилетий излишеств в каких бы то ни было обрядах, которые не являются составляющими мусульманской культуры, мы ведём определенную борьбу, что во многом упрощает жизнь людей. Вместе с тем, не всегда получается прийти к единому мнению в подобных вопросах в обычное время. Но сейчас каждый из нас должен понимать всю серьезность возникшей ситуации и решить, что для него важнее – здоровье и благополучие родных или нерушимость собственных взглядов, какая бы угроза за ними ни стояла».

Также Мухаммад согласился с позицией Владимира Васильева с продлением режима самоизоляции до поры улучшения показателей инфицирования и призвал к совести тех, кто наживается на общем горе и пожелал всем здоровья и терпения в это нелёгкое время.

Хасбулат Гамзатов

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