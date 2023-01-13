Ильяс Умаханов сообщил об увеличении квоты для россиян — участников хаджа

Организаторы паломничества в Мекку подготовили для верующих ряд новшеств.

С 2023 года постоянная квота для граждан России на участие в хадже — ежегодной поездке к мусульманским святыням, которая является одним из самых важных событий в жизни каждого приверженца ислама, — составит 25 тысяч человек. Об этом «Парламентской газете» рассказал первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, уполномоченный по делам хаджа при комиссии по вопросам религиозных объединений при Правительстве России Ильяс Умаханов, который находится в Саудовской Аравии с рабочим визитом.

— Ильяс Магомед-Саламович, в городе Джидда вы приняли участие в международной конференции по вопросам организации хаджа в разных странах. Какие нововведения ждут участников хаджа в этом году?

— Прежде всего отмечу, что в конференции приняли участие делегации из 56 государств. И у каждой страны есть свой опыт. Достаточно сказать, что у крупных мусульманских стран, таких как Турция, Иран, Индонезия, есть даже отдельные министерства по организации хаджа, которые работают либо как самостоятельные подразделения, либо под эгидой министерств по делам религии.

Замечу, что организация хаджа в каждой стране включает в себя две части — «домашнюю» подготовку и регулирование того, что делается непосредственно по прибытии паломников той или иной страны в Саудовскую Аравию. И все нововведения в проведении хаджа этого года касаются второй части. Могу сказать, что принимающей стороной проделана очень большая организационно-техническая работа, включая строительство новых объектов в Мекке и Медине, новой транспортной инфраструктуры. Но самая добрая весть, пожалуй, с этого года возрастных и количественных ограничений для паломников, которые были введены с момента разгула ковида, не будет! Напомню, что еще в прошлом году в хадже могли принимать участие не более 45 процентов от установленной квоты участников для конкретной страны.

— Изменится ли российская ежегодная квота на участие в хадже?

— Да, с 2023 года и в последующие годы наша постоянная квота увеличится и составит 25 тысяч паломников. До этого она составляла 20,5 тысячи человек, плюс нам ежегодно удавалось привозить еще до полторы тысячи человек по дополнительной квоте. Думаю, что этого количества — 25 тысяч человек — нам хватит, чтобы удовлетворить спрос наших сограждан на участие в ежегодном хадже.

— Ранее в Саудовской Аравии действовала монополия на предоставление хадж-услуг: только одна структура могла заниматься транспортными вопросами, одна — вопросами размещения паломников в стране, одна — медицинским обслуживанием. Будет ли меняться такой подход в этом году?

— Возможно, с этого года саудовцы отойдут от «монопольного» принципа. Во время визита у меня состоялась встреча с министром по делам хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия Тауфиком ар-Рабиа. И он сказал, что в стране хотят сформировать здоровую конкурентную среду в сфере хадж-услуг, дав возможность участия в этом нескольким хадж-операторам. Это, безусловно, может положительно повлиять на цены для паломников, что является немаловажным фактором для участников хаджа.

Отмечу, что в Саудовскую Аравию из России прилетела большая группа представителей хадж-миссии и муфтиятов России — они будут работать по конкретным организационным вопросам с соответствующими ведомствами страны-хозяйки. Среди них — вопросы воздушного сообщения, транспортного и медицинского обслуживания, размещения паломников. И такая работа продлится не менее недели.

— На встрече с министром вы передали ему приглашение главы Дагестана Сергея Меликова посетить республику. Каков был его ответ?

— Он подтвердил готовность совершить первый в истории визит министра Саудовской Аравии по делам хаджа в Россию, чтобы посетить Москву, Дагестан, другие республики Северного Кавказа.

Отдельно замечу, что в феврале этого года нами планируется проведение общероссийского совещания по вопросам хаджа, которое символично совпадает с 20-летием образования хадж-миссии в России.

Источник: https://www.pnp.ru/social/ilyas-umakhanov-soobshhil-ob-uvelichenii-kvoty-dlya-rossiyan-uchastnikov-khadzha.html