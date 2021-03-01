Ильяс Умаханов оценил развитие дагестанской государственности в составе России

Заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов оценил развитие дагестанской государственности с периода вхождения в состав Российской Федерации. Накануне он дал интервью «Дагестанской правде».

Ильяс Умаханов подчеркнул, что именно многонациональность региона определяет государственное строительство в республике, ее выстраивают с учетом интересов всех проживающих в многонациональном крае народов.

«Этой традиции мы следуем много веков. Например, во время вторжения Надир-шаха дагестанцы совместными усилиями сумели победить огромную армию завоевателей. И сегодня дружба представителей разных народов и религиозных конфессий – не только наше главное достояние и богатство, но и гарантия успешного, поступательного развития», — говорит Умаханов.

Эксперт считает, что Дагестан много раз доказал правильность выбора — нахожиться в составе России.

«Более полумиллиона человек переселилось с территории Кавказа. Ни армяне в Турции, ни азербайджанцы в Иране, ни представители северокавказской диаспоры на Ближнем Востоке не имеют в странах проживания даже автономного статуса», — отметил Умаханов.

Он вспомнил подвиги Дагестанского конного полка во время Первой мировой войны и героизм дагестанцев в войне с фашизмом и много других положительных примеров.

62 дагестанца были удостоены звания Героя Советского Союза, 8 стали полными кавалерами ордена Славы.

«История Дагестана – это летопись мужества, достоинства, верности долгу и традициям, это летопись самоотверженного труда, созидания, непрерывного преодоления трудностей и лишений. Эти успехи были отмечены руководством страны четырьмя орденами: Трудового красного знамени, Ленина, Октябрьской революции и Дружбы народов», — отметил Умаханов в интервью.