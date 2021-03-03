Ильяс Умаханов: Дагестанцы рассчитывают на поддержку из Совета Федерации

Заместитель председателя Совета Федерации ответил на вопросы журналистов по итогам Дней Дагестана в Совете Федерации. Ильяс Умаханов назвал событие для республики знаковым. Он отметил, что декады Дагестана были и раньше в советские годы. В октябре 2014 прошли Дни Дагестана в Госдуме.

Врио Главы республики Сергей Меликов выступил с этой инициативой. Очередь на проведение дней была расписана на 2 года вперед, но республике пошли навстречу. Вопросы Дагестана обсудили на 500-м заседании.

Республика проделала огромную работу по разработке проекта постановления, выставки и культурной программы и спортивной части.

Многолетняя практика показала, что дни субъектов в Совете Федерации — это не просто торжественная презентация, но и важный формат в решении актуальных проблем республик, краев и областей.

В Дагестане хорошо знают об этом событии и рассчитывают на поддержку из Совета Федерации.

Многие из обсуждаемых на заседаниях вопросов вошли в проект постановления.

Там есть вопросы геостратегического характера, как развитие международного транспортного коридора «Север-Юг».

Речь также идет о строительстве социальных объектов, улучшении жилищной инфраструктуры, водоснабжения и есть целый блок по поддержке агропромышленного комплекса.

«Мы надеемся, что постановление поможет ускорить решение актуальных для региона проблем», — отметил Умаханов.

Республика имеет большой туристический потенциал. Она расположена на берегу Каспийского моря и протяженность береговой зоны имеет более 500 километров.

«Это песчаный берег, это замечательные горы, лечебные грязи, минеральные источники, большое количество памятников истории и архитектуры, в том числе и Дербент. Но для развития туризма нужна современная инфраструктура: транспортная, коммунальная, гостиничная. Часть этих объектов вошли в проект постановления. Их надо выполнять в привязке с преимуществами Республики Дагестан», — отметил Умаханов.

По поручению Валентины Матвиенко сенаторы продолжают помогать регистрировать региональные бренды. 88 брендов уже зарегистрировано. Но их еще много. Дагестан сохраняет для туристов народно-художественные промыслы. Гостеприимный Дагестан всегда ждет туристов.