Послание Главы Народному Собранию прокомментировал председатель Комитета парламента по здравоохранению, труду и социальной политике Ильяс Мамаев.

«В Послании были подняты все вопросы, которые волнуют граждан. Но учитывая, что наш комитет объединяет вопросы труда, социальной политики и здравоохранения, я хочу остановиться на этом направлении.

В первую очередь, это вопросы повышения заработной платы. Благодаря росту ВВП, по 12 различного рода социальными выплатам республика смогла произвести все выплаты.

Следующий момент, который был обозначен – по вопросам здравоохранения. Махачкала испытывают острую нехватку в поликлиниках. Глава Дагестана, как мы все слышали, сказал, что в Махачкале нет ни одной типовой поликлиники, а это сегодня крайне необходимо. В этом направлении надо работать.

Еще один момент – вопросы, связанные с СВО. Сегодня наши дагестанцы находятся на передовой, выполняя боевые задачи, но они подвергаются большому риску. Поэтому необходимо решать вопросы организации психологической службы и реабилитации. На это Глава также обратил внимание.

Также нас очень обрадовало то, что на побережье Каякентского района планируется строительство огромного курортного комплекса мирового уровня, еще больше обрадовала новость о строительстве недалеко от Махачкалы реабилитационного центра, который будет оказывать помощь лицам, прошедшим специальную военную операцию.

Уверен, что все намеченное удастся воплотить в жизнь, мы на это настроены», — сказал Ильяс Мамаев.