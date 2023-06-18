Ильяс Мамаев в Буйнакске посетил поврежденные дома от ливня с градом

Депутат Народного Собрания Ильяс Мамаев сегодня, 18 июня, с раннего утра находится в городе Буйнакске, где накануне в результате ливневого дождя с градом получили повреждения дома, социальные объекты и автомобили.

Как сообщил парламентарий, в настоящее время создана комиссия, которая принимает заявления от пострадавших граждан, уточняются объемы ущерба.

Ильяс Мамаев совместно с главой города Исламутдином Нургудаевым, председателем городского Собрания депутатов Магомедханом Даитбековым и заместителем главы администрации Саидом Гамзатовым посетил наиболее повреждённые дома, а также

осмотрел учреждения здравоохранения и образования, пострадавшие в результате града.

Всего, по предварительной информации, получили повреждения 14 общеобразовательных и дошкольных учреждений, по объектам здравоохранения — данные уточняются.

Отметим, что сегодня планируется провести заседание районного КЧС и ОПБ. Для оказания помощи в Буйнакск прибыла оперативная группа ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана.