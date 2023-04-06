Здравоохранение

Ильяс Мамаев: «Прививка от кори — это единственный доступный способ избежать заболевания»

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«Не могу остаться безучастным в связи с обращением к населению Дагестана Главы республики по ситуации с корью и отказом некоторой части населения от вакцинации.

Корь в Дагестане была настоящим бедствием. Старшее поколение дагестанцев помнит насколько корь была опасна своими осложнениями, которые приводили к самым тяжелым последствиям и даже к летальным исходам. Были случаи, когда в селе выявляли случаи кори, родителям не разрешалось привозить детей в село.

Вирус кори влияет на иммунную систему детей, ослабляет её и открывает дорогу многим вирусным и бактериальным инфекциям. Именно осложнения и последствия этой болезни являются одной из распространенных причин детской смертности. Корь сопровождается различными тяжелыми осложнениями — пневмонией или как его называют воспалением легких. Надо отметить, что пневмония стремительно развивается у переболевших — прежде всего у детей младшего возраста, переходит в отек легких с частым летальным исходом. А если больной выходит из этого состояния, то болезнь зачастую переходит в хроническую стадию. Корь может вызвать менингит и энцефалит, приводящий к тяжелым патологиям и порокам центральной нервной системы.

Отличаясь высокой жизнестойкостью и контагиозностью, вирус кори поражает большинство контактировавших людей, не имеющих специального иммунитета.

Прививка от кори — это единственный доступный способ избежать заболевания. Вакцинация проводится планово в поликлинике, обычно в формате тривакцины КПК (корь-краснуха-паротит). Последствия кори могут оказывать значительное влияние на здоровье и жизнь малыша, поэтому без серьезных противопоказаний нельзя пренебрегать вакцинацией.

Хочу напомнить, что эта болезнь чрезвычайно тяжело переносят и взрослые.

Корь очень опасна для беременных женщин. У будущих мам из-за развития болезни повышается вероятность выкидыша, внутриутробной гибели ребёнка, мертворождения. Количество и выраженность осложнений зависит от срока вынашивания. Если инфицирование вирусом кори произошло в первые три месяца вынашивания, то риски потери ребёнка достигают 50%. Если во втором триместре, то вероятность составляет 20%. Заболевание у взрослых протекает обычно тяжело, и высока вероятность, что самопроизвольное прерывание беременности — это следствие тяжелого состояния матери.

Так или иначе, корь во время беременности крайне опасна и для будущей матери, и для плода.

Обращаясь к родителям, запрещающим делать прививки своим детям, хочу сказать, что вы подвергаете опасности своих детей. Будьте благоразумны», — сказал депутат НС РД .

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