Ильяс Магомедов из села Новое Аргвани награждён нагрудным знаком «Доброволец Донбасса»

Уроженец села Новое Аргвани Гумбетовского района Ильяс Магомедов добровольцем принимает участие в СВО на Украине. Он освобождал населенные пункты Донецкой Народной Республики и Харьковской области от неофашизма.

Боец в эти дни проводит отпуск в Гумбете, его принял председатель Собрания депутатов Гумбетовского района Мухтар Ахмедов. За подвиги, совершенные в ходе СВО, Магомедов получил медаль Жукова, нагрудной знак «Доброволец Донбасса» и другие награды. Он входит в ЧВК «Союз добровольцев Донбасса», созданный депутатом Госдумы от Ростовской области Александром Бородай. Раньше Магомедов служил в силовых структурах. Когда началась СВО, поехал добровольцем защищать интересы России.

Съемочная группа МИЦ «Известия», РЕН ТВ и Пятого канала 21 декабря 2022 года посетила Ильяса Магомедова и записала с ним интервью. Данный пресс-тур был инициирован и организован медиагруппой «Гумбет».