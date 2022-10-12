Ильяс Ашурбеков из Табасаранского района работает командиром операционно-перевязочного взвода медицинской роты

Ильяс Ашурбеков окончил Астраханскую государственную медицинскую академию по специальности: «Лечебное дело». Проходил клиническую ординатуру по специальности: «Травматология и ортопедия». С 2017 года проходит службу в ВС РФ.

В должности командира операционно-перевязочного взвода медицинской роты с первых дней специальной военной операции оказывает квалифицированную хирургическую помощь раненным военнослужащим на территории проведения СВО.

За качественную организацию в условиях массового поступления раненых и больных награждён многими орденами и медалями. Благодаря его умелым действиям и профессионализму военнослужащим с тяжелыми ранениями удалось сохранить жизнь и своевременно направить на следующий этап медицинской эвакуации. В составе операционной бригады совершил более 500 хирургических операций.

За два дня, операционная бригада под его руководством провели суммарно около 30 хирургических вмешательств общей продолжительностью более 32 часов.

Своевременное качественное оказание квалифицированной медицинской помощи на этапе медицинского батальона позволило не только сохранить жизни военнослужащих, но и добиться скорейшего восстановления и возвращения в строй военнослужащих Вооруженных Сил РФ!