Ильман Алипулатов: «В эти непростые времена должны быть солидарны друг с другом»

Ильман Алипулатов 18 марта в Махачкале выступил на митинге-концерте в честь воссоединения Крыма с Россией и признания независимости Луганской и Донецкой народных республик. «Уважаемые дагестанцы, сегодня исполнилось ровно 8 лет со дня объединения Крыма с Россией. Непростыми были эти восемь лет. И то, что происходит сегодня в мире, в нашей стране, конечно, вызывает самые разные ассоциации и тревогу. Много есть разных причин, по которым была необходимость начать эту военную спецоперацию. За все те годы в двух наших прекрасных республиках происходило то, что просто не поддается анализу. 14 тысяч тех, кто ушел в мир иной, более 5 тысяч остались инвалидами, около 3 тыс. стали калеками. Важно, чтобы эта спецоперация прошла успешно, чтобы у наших соседей воцарился мир на многие годы. Хочу обратить внимание на такую деталь, как информационная политика. Много людей, которые пользуются разного рода непроверенными данными. Сегодня идет информационная война и я полагаю, что мы в эти непростые времена должны быть солидарны друг с другом, поддерживать, знать, что говорим. Россия – наша страна, мы поддерживаем нашего Президента», – сказал Алипулатов.

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