Учитель географии из Дагестана, участник форума классных руководителей Ильдар Хусаинов поддержал фигуристку Камилу Валиеву и назвал её феноменом фигурного катания.

Несмотря на несправедливые обвинения в якобы использовании допинга, 15-летняя Камила Валиева достойно держалась и продолжала тренировки. И не зря! По решению Спортивного арбитражного суда она продолжает выступление в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

15 февраля спортсменка одержала победу в одиночном катании. Судьи оценили ее выступление на высокие 82,16 балла.

17 февраля Камиле Валиевой предстоит доказать всему миру, что груз внешнего давления не помешает её мастерству и что она — лучшая в фигурном катании.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», фигуристка идеально исполнила произвольную программу во время тренировки в Пекине.

Это первая спортсменка в женском фигурном катании, исполнившая прыжок в четыре оборота в программе Олимпиады. Раньше это считалось редким личным достижением женщин-фигуристок, но исполнение элемента Валиевой в Пекине может вовсе изменить программы олимпийского женского одиночного катания. Кроме того, Валиева первая в одной программе олимпийских выступлений исполнила два прыжка в четыре оборота.