Разное

Игристые вина Дагестана оказались лучшими по стране

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Шампанское «Дагестан», произведенное ОАО «Дербентский завод игристых вин», признано экспертами Национального института качества лучшим в России.

Исследование проводилось совместно с Союзом потребителей Татарстана. В нем приняли участие полусухие игристые вина семи отечественных производителей. Во внимание были взяты вкус, аромат, цвет напитков. В результате первое место досталось игристому вину с защищенным географическим указанием «Дагестан», разлитому в январе 2022 года. Второе и третье места эксперты отдали шампанским «Абрау-Дюрсо» и «Шато Тамань». Все три напитка полностью соответствуют ГОСТу.Игристые вина Дагестана оказались лучшими по стране Шампанское «Дагестан», произведенное ОАО «Дербентский завод игристых вин», признано экспертами Национального института качества лучшим в России. Исследование проводилось совместно с Союзом потребителей Татарстана. В нем приняли участие полусухие игристые вина семи отечественных производителей. Во внимание были взяты вкус, аромат, цвет напитков. В результате первое место досталось игристому вину с защищенным географическим указанием «Дагестан», разлитому в январе 2022 года. Второе и третье места эксперты отдали шампанским «Абрау-Дюрсо» и «Шато Тамань». Все три напитка полностью соответствуют ГОСТу.

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