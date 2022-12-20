Шампанское «Дагестан», произведенное ОАО «Дербентский завод игристых вин», признано экспертами Национального института качества лучшим в России.

Исследование проводилось совместно с Союзом потребителей Татарстана. В нем приняли участие полусухие игристые вина семи отечественных производителей. Во внимание были взяты вкус, аромат, цвет напитков. В результате первое место досталось игристому вину с защищенным географическим указанием «Дагестан», разлитому в январе 2022 года. Второе и третье места эксперты отдали шампанским «Абрау-Дюрсо» и «Шато Тамань». Все три напитка полностью соответствуют ГОСТу.Игристые вина Дагестана оказались лучшими по стране Шампанское «Дагестан», произведенное ОАО «Дербентский завод игристых вин», признано экспертами Национального института качества лучшим в России. Исследование проводилось совместно с Союзом потребителей Татарстана. В нем приняли участие полусухие игристые вина семи отечественных производителей. Во внимание были взяты вкус, аромат, цвет напитков. В результате первое место досталось игристому вину с защищенным географическим указанием «Дагестан», разлитому в январе 2022 года. Второе и третье места эксперты отдали шампанским «Абрау-Дюрсо» и «Шато Тамань». Все три напитка полностью соответствуют ГОСТу.