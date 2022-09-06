Игорь Павловский: «Проект в Каякентском районе станет достойной заменой курортам черноморского побережья»

Проект курорта на побережье Каспия в Каякентском районе, возможное строительство которого на ВЭФ анонсировал Глава РД Сергей Меликов, станет достойной конкуренцией курортам черноморского побережья. Об этом заявил главный редактор издания «Деловой Петербург» Игорь Павловский.

«На эту новость одна реакция: давно пора! Дагестан располагает всеми возможностями для принятия туристов, и в последние годы он это ярко продемонстрировал. Ездить сюда модно, и это здорово. Единственное, чего не хватает для полноценного развития Дагестана, наличия соответствующей туристической инфраструктуры. И если Дагестан сможет всё это реализовать, то этот курорт будет востребован не только жителями России, но и других стран», ­– поделился собеседник.

Он также добавил, что Дагестану необходимо учесть опыт и ошибки при строительстве «Большого Сочи». Если у властей и инвесторов региона получится реализовать данный проект, то это будет достойная конкуренция курортам черноморского побережья, считает Павловский.

Источник: РИА Дагестан