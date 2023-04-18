Ифтар от имени Председателя Правительства РД прошел в Казбековском районе

Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов во вторник, 18 апреля, взял на себя расходы по организации коллективного ифтара в Казбековском районе.

На вечернее разговение в село Дылым прибыли более 500 человек – жители Казбековского района, в том числе участники и члены семей участников Специальной военной операции. Отдельная зона была организована для женщин.

К присутствующим со словами приветствия обратился председатель Совета имамов Казбековского района Амирали Абубакаров, который отметил важность проведения таких мероприятий, которые способствуют сплочённости и единству мусульман.

Гостей мероприятия от имени Главы Дагестана Сергея Меликова поприветствовал Абдулмуслим Абдулмуслимов.

«В этот священный месяц спасибо Всевышнему, что он нас всех собрал здесь. Это месяц, когда закрыты врата ада, и мы должны творить добро, думать о прекрасном, и самое главное — мы должны быть вместе. Только тогда мы сможем чего-то добиться. В дагестанцах заложена любовь к религии, любовь к родине. В нашей республике всегда во главу всего ставили духовную составляющую, и только после этого думали о материальных благах. Мы должны быть благодарны нашим предкам, за то, что они заложили нам эти качества. Я желаю всем мира, добра, радости, счастья, тепла. Пусть на нашей родной земле царит атмосфера мира, благоденствия и взаимопонимания», — сказал он.

В мероприятии приняли участие главы нескольких муниципальных образований, руководители органов власти, религиозные деятели.