Ифриз Баджаева: «Останки Хаджи-Мурата должны быть переданы земле с соблюдением традиций своего народа»

Глава Дагестана Сергей Меликов подписал распоряжение, по которому останки легендарных дагестанских воинов, в том числе и Хаджи-Мурата, захоронят на их родине. Уже создана рабочая группа, которой будет руководить председатель Общественной палаты республики.

Своим мнением по этому вопросу поделилась учительница истории Тпигской СОШ Ифриз Гасановна Баджаева: «Выражаю свою поддержку решению Главы Дагестана Сергея Меликова о воссоединении останков Хаджи-Мурата. Считаю это очень важным. Вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности останки человека должны быть преданы земле для захоронения с соблюдением традиций своего народа.

Хаджи́-Мура́т Ава́рский родился в 1818 году в селе Хунзах. Являлся наибом (правой рукой) имама Шамиля, известным своей храбростью военачальником. Был убит в стычке с превосходящими силами казаков и горской милиции в районе села Онджалы (в настоящее время Гахский район, Азербайджан).

Голова Хаджи-Мурата после его смерти была отсечена неизвестным. Голову переслали в Петербург, где череп хранился в Военно-медицинской академии. Затем в 1959 году он был передан в коллекцию черепов Музея антропологии и этнографии (бывшую Кунсткамеру).

Хаджи-Мурат является главным героем одноименной повести Льва Толстого. Эта повесть очень популярна среди учащихся и известна на Кавказе и во всем мире.

На примере таких легендарных личностей мы проводим в школе Уроки мужества и патриотизма о героизме наших людей, проявленных в годы Великой Отечественной войны и при проведении специальной военной операции на территории Украины. Надеюсь, что многолетняя эпопея с воссоединением останков великого дагестанца на этот раз увенчается успехом», — говорит старейший педагог школы.

Батитай Габибулаева