Идет капитальный ремонт участка автодороги Мамедкала-Хучни

Четырёх километровый участок трассы Мамедкала-Хучни будет отремонтирован в рамках реализации государственной программы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан. Данная автомобильная дорога республиканского значения обеспечивает транспортное сообщение трёх муниципалитетов региона. На объекте задействовано около двадцати единиц спецтехники, уже выполнены работы по устройству земляного полотна, уложено асфальтобетонное покрытие, обустраиваются обочины, устанавливаются дорожные знаки.

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