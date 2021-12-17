Тему идеологии ненависти в молодёжной среде обсудили на антитеррористической конференции в Каспийске

Российский исламовед и политолог, специалист по современным проблемам Кавказа, Крыма и Поволжья, а также деструктивному влиянию социальных сетей на молодежь и несовершеннолетних Яна Амелина выступила на научно-практической конференции по вопросам информационного противодействия терроризму «Новые формы терроризма как вызов современному обществу» в режиме видеоконференцсвязи. Она рассказала о последних тенденциях терроризма в молодёжной среде — это неизбирательные массовые убийства в учебных заведениях, имеющие подражательный характер, то есть «Колумбайнеры». Эксперт раскрыла портрет типичного преступника и рассказала об аспектах, которые приводят их на грань преступления. Участники заседания экспертного совета при Антитеррористической комиссии в РД обсудили вопросы противодействия таким проявлениям в молодёжной среде. Напомним, что конференция по вопросам информационного противодействия терроризму проводится 17 декабря в Каспийске на базе гостиницы «Азимут». Организатором конференции выступает Министерство информации и печати Дагестана.

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