Ибрагимхалил Гаджиев призвал земляков присоединиться к акции «Все для Победы»

Военнослужащий Ибрагимхалил Гаджиев в ходе телемарафона, организованного в рамках акции «Все для Победы», рассказал о том, как реагируют бойцы в зоне СВО на посылки и письма с Родины: «Очень приятно получать эти письма от детей, а гуманитарная помощь от народа поддерживает наш боевой дух. Мы понимает, что нас не забыли, что о нас думают и поддерживают. Я призываю чиновников и всех тех, у кого есть финансовая возможность, сплотиться и оказать военнослужащим всю необходимую поддержку. А всем тем недоброжелателям, кто не поддерживает задачи спецоперации хотелось бы сказать «если не помогаете, хотя бы не мешайте». Прошу всех земляков присоединиться к акции и помочь нашим бойцам – финансово, письмами или добрым словом. Победа будет за нами!».

Напомним, что в рамках акции «Все для Победы» идет сбор средств, на которые будут закуплены квадрокоптеры, бинокли, рации, разгрузки, тактические аптечки, инструменты, рюкзаки, утеплённые сапоги, печки, генераторы и пр. Стать участником может каждый. Отправить любую сумму отсканировав QR-код на экране, а также сделав пожертвования через сайт http://прямыеэфиры.рф. На средства, собранные в нашей республике, помощь будет направлена дагестанским бойцам, участвующим в СВО. Трансляцию прямого эфира можно посмотреть в сообществе ВК «Республика Дагестан» по ссылке https://vk.com/rd.life, а также в эфире радиостанций: «Страна гор» 96,7 FM, «Столица» 107,1 FM, «Прибой» 100,7 FM, «Радио России» 105,6 FM. А с 16.30 телемарафон можно также смотреть и в эфире РГВК «Дагестан».

Источник: https://mirmol.ru/novosti/ibragimhalil-gadzhiev-prizval-zemljakov-prisoedinitsja-k-akcii-vse-dlja-pobedy/