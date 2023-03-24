Ибрагим Нургишиев: «Защита и оборона государства – наша первостепенная задача»

Солдаты России всегда славились доблестью и отвагой. Наши деды и прадеды первыми вставали на защиту своей Земли. И мы тоже должны быть достойными их памяти. Памяти тех, кто для нас добыл победу в годы Великой Отечественной войны, кто на афганской войне защищал рубежи Родины, тех, кто прошел военные тяготы на горячих точках, отстаивая нашу независимость.

Я сам выбрал военную профессию, но сегодня я не призываю вас стать военными, я призываю вас ответственно выполнить свой воинский долг. Разве это не почетно – носить гордое звание российского солдата. Там есть свои правила, это правила чести, храбрости. Там, на службе в армии, закладываются настоящие мужские качества, самое главное из них – чувство боевого братства, чувство товарищества. Это я понял, когда поехал со своими товарищами служить в зону специальной военной операции на Украине.

Мой отец Ислам Нургишиев служил в ракетных войсках в Узбекистане, в городе Каттакурган с 1987 года по 1989 год, он много рассказывал о своей службе, говорил, что с самых малых лет мальчиков нужно воспитывать на чувстве патриотизма, любви к своему Отечеству. Наверное, это тоже способствовало тому, что я выбрал профессию военного.

Основная задача военной службы — подготовка служащих к защите территории Российской Федерации. Простым языком, армия нужна государству для защиты населения и территории во время военных действий. Если каждый будет ответственно относиться к своим обязанностям в армии, в будущем ему будет легко сориентироваться в нелегких ситуациях. Солдат должен уметь многое – обращаться с оружием, чистить картошку, мыть полы и даже гладить, еще она учит умению строить отношения, быть смелым, инициативным, учит порядку, управлять самим собой. Я сам многому научился, мы приходим в армию совсем молодыми ребятами, но год службы дает нам возможность по-другому смотреть на мир. Участвуя в СВО, мне приходилось использовать навыки, которые приобрел во время службы. Конечно, это нелегко, нужно вставать и ложиться по режиму, это и строевая подготовка, и кроссы, и обучение стрельбе, но в будущем это все пригодится каждому.

Пусть не будет войн, пусть наши родные и близкие живут под мирным небом, но мы должны быть готовыми к защите нашей Родины, для этого наши ребята должны служить в армии.

И.Нургишиев, участник СВО

Источник: Голос степи