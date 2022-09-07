Ибрагим Идрисов: «Уникальность — одно из самых привлекательных качеств Дагестана в глазах туристов»

Гид–экскурсовод из Республики Дагестан Ибрагим Идрисов не спешит подводить итоги туристического сезона: регион «накрывает» осенняя волна отдыхающих, предпочитающих прохладное море и альтернативные, активные виды отдыха. Новость об открытии на территории Каякентского района круглогодичного города-курорта Ибрагима обрадовала. Еще одна качественная точка притяжения в республике непременно сыграет на руку и привлечет туристов не только со всей страны, но и мира.

«Преимущество возведения такого туристического объекта в Дагестане, на мой взгляд, заключается в том, что отдыхающие на таком курорте не ограничатся одним лишь морем, а также будут иметь возможность еще и поправить свое здоровье, увидеть уникальные достопримечательности.

На достаточно компактной площади мы имеем ласковое море и хрустальные реки, лиственные дубравы и хвойные леса, альпийские луга и вечные ледники , вертикальные скалы и глубокие ущелья.

Имея многолетний опыт работы в туриндустрии, общаясь с коллегами и клиентами, изучая отрасль, я пришел к выводу, что нам не нужно уподобляться другим регионам и странам, а стараться максимально сохранить свою аутентичность, самобытность. Ведь именно это и есть одно из наших самых привлекательных качеств в глазах туристов. Учитывать опыт других конечно надо. Но базой всему туристическому бизнесу в Дагестане должна быть наша уникальность, отличие от других. Мы не приготовим фуа-гра лучше французов, а утку по-пекински — лучше китайцев. Поэтому, нам надо готовить хинкал».