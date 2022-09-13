Ибрагим Ибрагимов прокомментировал подписание концессионных соглашений с экологическим оператором

Министр природных ресурсов и экологии Ибрагим Ибрагимов прокомментировал подписание Концессионных соглашений, заключенных между Правительством Республики Дагестан и ООО «Республиканский экологический оператор».

Ибрагимов отметил, что Правительство республики готовит заявку для участия в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета на софинансирование по выплате части расходов концедента в период с 2022 по 2024 год.

«Реализовать создание объектов обращения с ТКО без софинансирования части затрат достаточно сложно, ведь строительство подобной инфраструктуры требует значительных объектов инвестиций.

Проблемы в этой сфере копились годами и носят системный характер. Наша первоочередная задача — создание новой современной инфраструктуры в территориальных округах нашей республики. Очень надеемся на поддержку нашей заявки со стороны Минприроды России и Российского экологического оператора. Это позволит нам в ближайшие годы в этом вопросе поставить точку. Благодаря запуску мусоросортировочных комплексов уменьшится нагрузка на действующие полигоны, которые подлежат рекультивации», — отметил министр природных ресурсов и экологии РД Ибрагим Ибрагимов.