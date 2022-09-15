Ибрагим Ибрагимов: «Межнациональное и межконфессиональное согласие в Дагестане – великое достижение наших старших поколений»

Сегодня, 15 сентября, в столице Дагестана проходит акция «ZАЕДИНСТВО». Мероприятие приурочено ко Дню единства народов Дагестана. Среди участников и Председатель Совета старейшин при Главе Республики Дагестан Ибрагим Ибрагимов.

«От лица Совета старейшин поздравляю вас с Днем единства народов Дагестана! Желаю вам благополучия и мирного неба «…» Этот молодой праздник символизирует волю дагестанцев жить в мире и согласии не только в нашей республике, но и со всеми народами нашей родины — России. Межнациональное и межконфессиональное согласие в дагестанском обществе является великим достижением наших старших поколений, мудрой национальной политики руководства Дагестана на всех исторических этапах его развития», — отметил он в своем выступлении.