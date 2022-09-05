Ибрагим Алиев: “В основе любого успеха лежит стремление к ее реализации”

Ибрагим Алиев относится к той категории людей, которые с детства позиционируют себя как инициативную личность, стремясь к созданию собственного дела. Важно, что предпринимательская деятельность предполагает первоначально реализацию своих способностей и навыков, личностных характеристик с целью получения экономических благ. И именно самореализация является здесь ключевым аспектом.

По словам Ибрагима, очень важно сформировать актуальную идею и работать ради ее воплощения: «Я родился и вырос в селе Тпиг Агульского района. Мое детство прошло в беззаботной атмосфере. Учеба в школе давалась мне легко, и сложностей с постижением общеобразовательных дисциплин я не испытывал. Однако, я с самого раннего возраста понимал, что не хочу работать на кого-то. Это осознание укрепилось, когда я окончил 11 класс. Мой отец привёз меня в Москву, где я и устроился на работу. Это был единственный период в моей жизни, когда я работал на кого-то. За это время я уже четко решил для себя, что не хочу для себя такую жизнь. И я задался вопросом: «Что же мне нужно сделать, чтобы моя жизнь была наполнена другим смыслом?». И, будучи уже в возрасте, в котором уже отвечаешь за свои поступки и слова, я смог ответить на этот вопрос и начал двигаться в правильном направлении».

Будучи в юном возрасте Ибрагим Алиев открыл свое собственное производство. Его предприятие выпускает шоколадную продукцию, которая получает восторженный отклик от потребителей. По словам предпринимателя, главная заслуга такого положения дел заключается в исключительно натуральном составе продукции.

«В детстве я был очень активным – ребенком непоседой. Да и сладкоежкой тоже. Мама всегда пыталась ограничить меня в сладком, ссылаясь на то, что в современных сладостях очень много химии. Уже тогда пришла в мою голову мысль создать «вкусняшки» абсолютно без канцерогенов», — говорит Ибрагим.

Натуральная продукция имеет качественно другую технологию приготовления, здесь на первый план выходит качество всех первичных полуфабрикатов: натуральные ингридиенты, свежая карамель, вкусные орехи. Из этих и других близких по сочетанию продуктов выпускаются вкуснейшие продукты, употребление которых не несет здоровью даже самых маленьких любителей сладкого никакого вреда, и все потому, что данная продукция свободна от стабилизаторов, консервантов и прочих «достижений химии».

По словам предпринимателя, он разработал бизнес-план для своего производства, в котором рассчитаны перспективы и риски: «На ближайшие 10 лет я поставил для себя несколько основных целей: поднять бизнес до международного уровня, открыть новые рабочие места для молодого поколения и заняться благотворительностью». Достижению этих целей, по словам Ибрагима Алиева, ему помогут три важнейших качества — Вера во Всевышнего, настойчивость, целеустремлённость.

Однако, в любые планы иногда вмешиваются неожиданные обстоятельства. Для производств проверкой на прочность стал «локдаун». Остановка выпуска продукции сказалась на некоторых предприятиях, но, по словам Ибрагима Алиева, его дело успешно выдержало все испытания: «Как и на большинстве предприятий, на нас также повлиял карантин, и ограничения, связанные с распространением вируса, конечно, дали свой эффект, но предприниматели тем и отличаются, что приспосабливаются к любым обстоятельствам.

В назидание всем, кто стремится к собственному делу, Ибрагим Алиев дает следующий свет: «Если ты видишь свой шанс, то никогда не упускай его. Лучше рискнуть и попробовать, чем спустя 25 лет сидеть и жалеть об упущенной возможности».

Это пример того, что в основе любого успеха лежит правильно сформированная идея и стремление к ее реализации.

Салихат Малагусейнова