И врач, и офицер, и защитник

Великая Отечественная война, ограниченный контингент советских войск в Республике Афганистан, миротворческие миссии российских военных в Сирии и других странах… В последний год – специальная военная операция по освобождению от неофашистов и неонацистов жителей соседней и братской Украины. Во всех этих войнах и событиях мы знаем героизм советских, российских воинов от рядовых до высших армейских чинов. А много ли мы знаем о подвигах медсестер, военных врачей?! Думаю, нет. Они незаметны, и как-бы на втором эшелоне. На самом деле они всегда впереди и там, где нужна неотложная помощь, будь это палата, или поле боя. Тысячи и тысячи наших врачей и санитарок во время боевых действий показывали выдержку, профессионализм, мужество и героизм.

Материал о враче на передовой читайте по ссылке:

https://budnirayona.ru/newsreg/media/2023/5/25/i-vrach-i-ofitser-i-zaschitnik/