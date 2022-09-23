И патриотизм бывает добровольным

Один из телеграмм-каналов, видимо, республиканских, опубликовал сегодня пост следующего содержания: «Сообщают, что забрали коллегу из одной республиканской газеты. Старший лейтенант запаса, связист. 58 лет. Дедушка. Дали повестку, зашел в военкомат и не вышел. Говорят, сейчас уже на базе переподготовки. Это у нас что – третья волна мобилизации? Враг у стен?»

Сообщаем и мы: «одна из республиканских газет» – это «Дагестанская правда». Мобилизовался наш коллега, Юрий Иванов. Младший офицер запаса, связист. Один из тех, кого по праву можно звать благородным человеком и настоящим другом. А ещё Юра из тех, кто никогда и никому не откажет в помощи – что бы ни случилось, как бы далеко он ни был от тебя, всегда окажется рядом, если попросят. Так что это точно не про него – отсиживаться в кустах, когда оказался нужен стране.

Уходя на учения, твердо настоял на том, чтобы коллеги и не думали пытаться его «забронировать». Сказал: «Там я буду полезен». А ещё рассказал, что готовился задолго до объявления частичной мобилизации, укреплял физическую подготовку.

Знаем Юру, как человека слова. Сказал – сделал. Мужик!

Ждём его, как и тысячи наших дагестанцев и соотечественников, с победой домой!

Источник: Дагестанская правда