И.о.заведующего ковид-госпиталем Каспийска о нелегких врачебных буднях

Обстановка с COVID-19 во всем мире напряженная. Несмотря на введение дополнительных ограничений и выходные дни, которые, казалось бы, должны способствовать снижению инфицирования, количество больных продолжает расти, как и общая нагрузка на медперсонал, который 24 часа в сутки спасает людские жизни.Как сообщает и.о.заведующего отделением каспийского многофункционального медицинского центра Зухра Махмудова, на данный момент госпиталь заполнен до предела. Заполнены 60 из 60 коек, 11 человек в тяжелом состоянии, 46 в инфекционном отделении.

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