И.о руководителя Новолакского района Сулейман Рамазанов провел встречу с членами семей мобилизованных граждан

14 февраля на переселенческой территории Новолакского района, в здании «Новострой-Трест» состоялась встреча исполняющего обязанности главы Новолакского района Сулеймана Рамазанова с супругами мобилизованных жителей муниципалитета.

В рамках встречи руководитель муниципалитета напомнил о действующих в районе и республике мерах поддержки семей мобилизованных и о том, как ими воспользоваться.

Он поинтересовался, какие проблемы беспокоят их, есть ли просьбы, предложения или какие-либо замечания по поддержке.

Также он рассказал, что его помощник в эти дни занят выявлением и оплатой задолженности за газ очередных семей мобилизованных граждан.

В свою очередь члены семей мобилизованных поблагодарили главу муниципалитета за оказываемую помощь и поддержку в столь непростое для них время.