И.о. руководителя Махачкалинского следственного отдела на транспорте Рустам Саидов дал интервью «Дагестанской правде»

Восполнить этот пробел призвана беседа корреспондента «Дагправды» с исполняющим обязанности руководителя отдела майором юстиции Рустамом Саидович. Он рассказал об основных задачах ведомства.

– Основные наши задачи – проведение доследственных процессуальных проверок по поступающим сообщениям о преступлениях, расследование уголовных дел, а также рассмотрение различного рода жалоб и обращений граждан в пределах компетенции, установленной УПК РФ, ведомственными приказами СК России и Западного межрегионального следственного управления на транспорте. При осуществлении своей деятельности, сотрудники отдела нацелены на соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан, пострадавших от действий лиц, совершивших в отношении них неправомерные действия. К сожалению, большинство преступлений, расследуемых в следственном отделе, относятся к категории тяжких и особо тяжких.

К зоне оперативного обслуживания следственного отдела отнесены железнодорожные станции, объекты железнодорожной инфраструктуры, аэропорты, территория АО «Махачкалинский морской торговый порт», акватории рек и крупных водоемов, на которых случаются различные происшествия, связанные с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, железнодорожные, воздушные и водные транспортные средства.

Наряду с этим следственным отделом расследуются уголовные дела о должностных и коррупционных преступлениях, совершенных в сфере обеспечения безопасного функционирования транспортной инфраструктуры в целом.

Источник: https://dagpravda.ru/pravoporyadok/zheleznyj-porya-dok-na-zheleznoj-doroge/