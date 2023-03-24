И.о.мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов встретился с победителями и призёрами всероссийских соревнований

В конференц-зале мэрии города Махачкалы состоялась встреча Ризвана Газимагомедова со спортсменами и тренерами, которые показали высокие достижения на соревнованиях по боевому самбо, армрестлингу среди слепых, настольному теннису среди лиц с интеллектуальными нарушениями.

В рамках мероприятия, Ризван Газимагомедов сказал о том, что в республике всегда большое внимание уделялось физической культуре и спорту.

«Более 58% махачкалинцев соблюдают здоровый образ жизни», — сказал мэр.

Кроме того, в 2023 году 15 лет исполняется со дня образования махачкалинской спортивно-адаптивной школе, которая славится победителями Паралимпийских игр, чемпионатов и международных соревнований. Только в этом году воспитанники школы завоевали около сорока медалей.

«Отдельную благодарность хочу выразить наставникам и тренерам за ваш труд и большой вклад в развитие спорта в нашем городе», — сказал Газимагомедов.