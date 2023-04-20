​​​​И.о. главы Ахтынского района Роберт Гамзаев прокомментировал Послание Главы Дагестана Сергея Меликова НС РД

«Сегодня, Глава Дагестан Сергей Меликов огласил Послание Народному Собранию РД, определив приоритетные направления развития нашей республики на ближайшее время.

В первую очередь необходимо отметить тот факт, что в своём послании глава региона охватил ряд проблемных вопросов в значимых для общества сферах, в том числе и специальную военную операцию на Украине.

В своём обращении глава региона обратил внимание на важность грамотного подхода к выделению участков для строительства образовательных учреждений, недостаточность объектов здравоохранения и сохраняющуюся опасность вирусных заболеваний, таких как корь.

Один из факторов активизации болезней — отказ родителей прививать детей из-за антипрививочной пропаганды в частных образовательных учреждениях, на что глава республики призвал обратить внимание правоохранительные органы.

Также Сергей Меликов затронул ещё один немаловажный вопрос — обращение с твердыми коммунальными отходами.

Глава региона рассказал, что новая система обращения с ТКО не заработав уже стала объектом для безосновательной критики.

Нужно учитывать, что при правильном проектировании и использовании современных технологий, строительство полигонов может быть безопасным.

Таким образом, строительство полигонов является важным шагом для решения проблемы утилизации отходов и сохранения окружающей среды.

Говоря о сфере культуры, глава региона отметил, что культура должна стать эффективным средством поднятия духовного мира людей.

За последние годы в разных муниципалитетах Дагестана было построено и отремонтировано 50 домов культуры, 2 из которых приходится на Ахтынский район.

Нельзя не согласиться с тем, что важную роль в развитии республики играют вопросы сохранения и поддержки ее многонациональной народной культуры, этнокультурной самобытности, культурного наследия и языкового многообразия.

Также в рамках Послания Сергей Меликов затронул вопросы повышения заработной платы муниципальных служащих, улучшения системы обработки обращений граждан, подготовку и организацию мероприятий, связанных с празднованием юбилея Расула Гамзатова и другие темы», — сказал глава Ахтынского района.