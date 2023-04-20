Общество

​​​​И.о. главы Ахтынского района Роберт Гамзаев прокомментировал Послание Главы Дагестана Сергея Меликова НС РД

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«Сегодня, Глава Дагестан Сергей Меликов огласил Послание Народному Собранию РД, определив приоритетные направления развития нашей республики на ближайшее время.

В первую очередь необходимо отметить тот факт, что в своём послании глава региона охватил ряд проблемных вопросов в значимых для общества сферах, в том числе и специальную военную операцию на Украине.

В своём обращении глава региона обратил внимание на важность грамотного подхода к выделению участков для строительства образовательных учреждений, недостаточность объектов здравоохранения и сохраняющуюся опасность вирусных заболеваний, таких как корь.

Один из факторов активизации болезней — отказ родителей прививать детей из-за антипрививочной пропаганды в частных образовательных учреждениях, на что глава республики призвал обратить внимание правоохранительные органы.

Также Сергей Меликов затронул ещё один немаловажный вопрос — обращение с твердыми коммунальными отходами.

Глава региона рассказал, что новая система обращения с ТКО не заработав уже стала объектом для безосновательной критики.

Нужно учитывать, что при правильном проектировании и использовании современных технологий, строительство полигонов может быть безопасным.

Таким образом, строительство полигонов является важным шагом для решения проблемы утилизации отходов и сохранения окружающей среды.

Говоря о сфере культуры, глава региона отметил, что культура должна стать эффективным средством поднятия духовного мира людей.

За последние годы в разных муниципалитетах Дагестана было построено и отремонтировано 50 домов культуры, 2 из которых приходится на Ахтынский район.

Нельзя не согласиться с тем, что важную роль в развитии республики играют вопросы сохранения и поддержки ее многонациональной народной культуры, этнокультурной самобытности, культурного наследия и языкового многообразия.

Также в рамках Послания Сергей Меликов затронул вопросы повышения заработной платы муниципальных служащих, улучшения системы обработки обращений граждан, подготовку и организацию мероприятий, связанных с празднованием юбилея Расула Гамзатова и другие темы», — сказал глава Ахтынского района.

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