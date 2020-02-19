И мать-героиня, и прабабушка

В начале 2000-х годов в Буршаге жили девять женщин мать-героинь и примерно десять женщин, родивших и воспитавших более девяти детей. Матерью-героиней является и Нафисат Магомедова, которая родилась в 1930 году в селе Буршаг Агульского района.

Отца ее звали Сулейман, мать Кистаман. Детство Нафисат Магомедовой было очень тяжёлым, так как рано потеряла отца — ей было всего 7 лет. Она была из рода Бача из большой семьи. Семья у них была зажиточная, пока власти не отобрали все имущество.

Отца и дядю Нафисат репрессировали в 1937 году, но позже оба были реабилитированы. В семье Нафисат Сулеймановны было 3 брата и 3 сестры. После смерти отца все обязанности мужчины в семье взял на себя старший брат Багавдин Сулейманов. Он вырастил и поднял на ноги всех, хотя у них ничего не осталось после конфискации.

Нафисат Магомедова, как и все женщины села, трудилась, не покладая рук, видела голод и холод. Вышла замуж за Курбанкадира Магомедова, он был ветеринаром села. У них родилось 11 детей, один из которых умер еще в детстве. Мужа не стало в 1991 году.

Бабушка Нафисат очень жизнерадостная женщина, несмотря на все трудности, которые она перенесла. В этом году ей исполнилось 90 лет. В таком возрасте она продолжает вязать джурабы и дарит их всем на память.

Она является прапрабабушкой — у нее 36 внуков и 2 правнучки. Низкий поклон тем, кого сейчас нет в живых, и доброго здоровья бабушке Нафисат, которая радует своим присутствием своих детей, внуков и правнуков.

Руслан Магарамов