И Баба Яга вместо Снегурочки

Сказкой на русском языке «Дед Пихто и Дед Мороз» режиссера-постановщика Рабадана Ильясова порадовали артисты Даргинского театра учащихся СОШ № 12, в их числе были и дети военнослужащих, участвующих в СВО. После веселой и поучительной постановки дети фотографировались и общались с артистами.

В спектакле задействованы заслуженные артисты РД Абдулла Ризванов в роли Деда Пихто и Аминат Дациева в образе Бабы Яги, а также Алибхан Алибеков (Дед Мороз), Зарина Азизова (Снегурочка), Амирбек Батиров (Волк) и Ислам Гасанов (Заяц).

В ходе новогоднего представления главные герои сказки Дед Пихто и Баба Яга примерили на себя роли сказочных персонажей, любимых всеми ребятами Деда Мороза и Снегурочки, чтобы спасти праздник.

В постановке Дед Пихто, Баба Яга, Дед Мороз и Снегурочка являются одноклассниками и выпускниками волшебно-сказочной школы. И каждый хорош в своем сказочном деле, можно сказать, незаменим. После спора одноклассников о том, кто из них лучше танцует, Дед Мороз начал таять и попросил Деда Пихто заменить его, чтобы не оставить детишек без подарков и новогодней радости. Мечтавшая сыграть Снегурочку Баба Яга, подслушав разговор ребятишек, решает заколдовать внучку Деда Мороза и выдать себя за Снегурочку. В итоге все запутались и стали делать то, что совсем не умеют.

Посмотрев эту замечательную постановку, зрители сделали вывод, что никогда не стоит браться не за свое дело.

Источник: https://dagpravda.ru/kultura/i-baba-jaga-vmesto-snegurochki/