Общество

Хунзахцы чтут память погибших в ВОВ

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В воскресенье, 9 мая, в Хунзахском районе в рамках празднования 76-летия Победы возложили венки к памятнику павшим в Великой Отечественной войне.

К празднику Великой Победы так же выпущен красочный выпуск районной газеты, в которой наследники победителей рассказывают о своих героях.
Более 2 тысяч человек из Хунзахского района воевали в рядах советской армии.

Из них не вернулись около 1400 человек.
К сожалению, время беспощадно.
76-ю годовщину хунзахцы празднуют без ветеранов Великой Отечественной войны.

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