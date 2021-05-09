Хунзахцы чтут память погибших в ВОВ

В воскресенье, 9 мая, в Хунзахском районе в рамках празднования 76-летия Победы возложили венки к памятнику павшим в Великой Отечественной войне.

К празднику Великой Победы так же выпущен красочный выпуск районной газеты, в которой наследники победителей рассказывают о своих героях.

Более 2 тысяч человек из Хунзахского района воевали в рядах советской армии.

Из них не вернулись около 1400 человек.

К сожалению, время беспощадно.

76-ю годовщину хунзахцы празднуют без ветеранов Великой Отечественной войны.