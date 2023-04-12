Хунзахское плато вошло в десятку популярных направлений для астротуризма

Об этом сообщает Минтуризма Дагестана со ссылкой на сервис «Твил.ру».

В День космонавтики эксперты «Твил.ру» узнали, где лучше всего наблюдать за звёздами. За популярный дагестанский туристический объект проголосовало 12% респондентов. Виды оттуда действительно завораживают – 2000 метров над уровнем моря, каскадные водопады, горы, а ночью, конечно же, звезды.

Хунзахское плато – самое широкое из всех горных плато Дагестана. Оно имеет длину около 29 км, ширину – 8-10 км. Плато возвышается на 1700-2000 метров над уровнем моря и с него открывается впечатляющий вид на окружающие горные хребты и вершины.