Хьуне агъа хьундава агъа Iу дустт (ХIикат)

Хьуне агъа хьундава агъа Iу дустт. Сайиис агъай Гуг, сасрайиис — ГaбицIай. Са ягъа акьуне агъа икьрар Перихалум агъаттин хевар хъадикIенас. Ушуная мебур Iудар рекъди, гьучархьуная мебурис Рес:
— Найич веяттаре чун?- пуная Ресу.
— Чин Перихалуман хевар хъадикIенас.
— Зунра хьурай чвас илдештти.
Вей мебур хьибудар рекъди, гьучархьуная мебурис Ттатт.
— Найич веяттаре чун? — пуная Ттаттала.
— Чин Перихалуман хевар хъадикIенас.
Ушуная мебур якьудар рекъди, гьучархьуная мебурис Руб.
— Найич веяттаре чун? — пуная Рубу.
— Чин Перихалуман хевар хъадикIенас.
— Зунра хьурай чвас илдештти.
Вей мебур гъуьфудар, гьучархьуная мебурис Пап.
— Найич веяттаре чун? — пуная Папу.
— Чин Перихалуман хевар хъадикIенас.
— Зунра хьурай чвас илдештти.
Ушуная мебур ерхьидар, рукьуная Перихалуман хулахъди. Перихалум джумIейиъ ушуна, хулаъ ахьуна адава. Ачушуная мебур хулаъди: Пап агъучIуная замулиъди, Ттатт учIуная пичиъди, Рес алгъучIуная раккан вартталди, Руб кичучIуная Iурдеккендиккди. Гугна ГабицIай ушуная Iаджиттарин хулаъди, чувалиъ хевар ахъас. Аттиная Перихалум мазгитаас. Ачадиная ме хулаъди, микIилди агуна гьучушуная ме пичиъ цIа икIас. Ттаттала ачахъуная мин улариъ руькъ. Замул атIунаяфе пуна мертт акьас гъайшиная ме, алархьуная милди Пап. Гьара фи балабур адиная залди пуна экьуная ме Iурдеккендил, ачушуная мин кафалиъ Руб. Гъайшина аттвес пуна, архьуная мин кIилиъ Рес. Гьемидегьен балабур адиная милди, Гугна ГабицIай ахъуна хевара ушуная хулаъди.
Расим Гучудадов