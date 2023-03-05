Художница ELENA KIRMIZI NAR написала новые портреты дагестанских героев СВО

Погибшие в ходе специальной военной операции на Украине дагестанские военнослужащие Нурмагомед Гаджимагомедов, Исрафил Магомедов и Сахиб Турабов увековечены художницей ELENA KIRMIZI NAR, представившей их портреты на выставке «Герои специальной военной операции» в Шахтинском Краеведческом музее (г. Шахты, Ростовская обл).

Открывшаяся 24 февраля выставка «Герои специальной военной операции» — это новый патриотический проект художницы из Новочеркасска Елены Викторовны Сухоруковой, известной в Индии, Пакистане, Мьянме, Кении, Германии, Турции и США под псевдонимом ELENA KIRMIZI NAR [Елена Кырмызы Нар].

Цель выставки — показать храбрые и мужественные лица участников спецоперации и через их многообразие доказать, что все народы и регионы России сплотились в едином порыве против общественной угрозы — неонацизма и терроризма, развернувшихся на Украине под влиянием агрессии Запада.

Выставка Елены Сухоруковой «Герои СВО» — четырнадцатая персональная выставка в её творчестве и вторая из этой серии. Первая выставка Елены Викторовны «Герои спецоперации на Украине» проходила в декабре 2022 в Ингушском краеведческом музее (г. Назрань, республика Ингушетия). Там было представлено 50 графических и масляных портретов российских военнослужащих, большинство которых погибло на Украине. Среди них были и портреты военнослужащих из Дагестана — Аслана Магомедова (маслом) и Сахиба Турабова (графический).

Отличие выставки в Шахтах — почти полное обновление экспозиции и добавление новых портретов. Всего Еленой Сухоруковой написано свыше 100 портретов героев СВО, в музее Шахт представлено 78, из которых более 60 — новые, ранее не выставлявшиеся, т.к. история России всё время пополняется именами новых героев, не устающих совершать подвиги во имя добра и мира.

На выставке «Герои СВО» экспонируются портреты героев более 20 национальностей России и бывших советских республик, которые также добровольцами отправились на Донбасс в составе российской армии, т.к. ещё помнят кровь и боль, причинённые фашистами во время Великой Отечественной войны.

Портреты Сахиба Турабова и Аслана Магомедова являются гордостью Елены Сухоруковой, она часто их пересматривает, т.к. они поражают художницу своей природной красотой. Поскольку портрет Сахиба Турабова был выполнен в графической форме, ELENA KIRMIZI NAR решила написать его второй портрет — яркими масляными красками. Так появился его второй портрет, который предстал глазам посетителей в Шахтинском Краеведческом Музее.

Всего среди представленных на выставке экспонатов 4 портрета военнослужащих из Дагестана: три новых портрета— героя РФ Нурмагомеда Гаджимагомедова (маслом), героя РФ Исрафила Магомедова (графика) и новый портрет Кавалера Ордена Мужества Сахиба Турабова (маслом) и продолжает экспонироваться портрет дагестанского военнослужащего — Кавалера Ордена Мужества Аслана Магомедова (впервые выставлялся на выставке Елены Сухоруковой «Герои спецоперации на Украине» в декабре 2022 в Ингушском Краеведческом музее).

Выставка «Герои специальной военной операции» в Шахтинском Краеведческом музее продлится по 17 марта 2023. Далее дагестанских героев ждут на выставках художницы ELENA KIRMIZI NAR в других регионах России.

Напомним, в 2021 году в Музее-заповеднике Нарын-Кала состоялась выставка ELENA KIRMIZI NAR «Воины Гиппократа», посвященная врачам, погибшим в борьбе с ковидом. Среди нарисованных Еленой больше всего было именно дагестанцев — 23 портрета.

Источник: https://zoritabasarana.ru/rubriki/news/geroiz/svo/item/25417-khudozhnitsa-elena-kirmizi-nar-napisala-novye-portrety-dagestanskikh-geroev-svo