Художник Муса Мусаев принял участие в выставке «Открытая ладонь», посвященной юбилею автономии Дагестана

С 15 мая у всех посетителей Дагестанского музея изобразительных искусств имени П.С.Гамзатовой появилась возможность посетить выставку «Открытая ладонь». Выставка, посвященная столетнему юбилею автономии Дагестана, содержит работы дагестанских художников, которые живут и работают в культурной столице России – Санкт-Петербурге. Церемония открытия выставки прошла при участии гостей и жителей республики. Ко всем гостям мероприятия обратилась Салихат Гамзатова. По словам директора ДМИИ, многие авторы представленных работ несмотря на то, что проживают за пределами республики, первоначальные азы художественного мастерства получали именно в махачкалинских учебных заведениях. По словам Салихат Гамзатовой, некоторые работы художников объединения «Открытая ладонь» хранятся в ДМИИ.

Творческое объединение «Открытая ладонь» было организовано более двадцати лет назад. Их первая выставка состоялась в 1997 году. Эта выставка была приурочена к двухсотлетнему юбилею имама Шамиля.

В мероприятии, организованном Минкультом Дагестана, Представительством РД в Санкт-Петербурге, ДМИИ и творческим объединением, в числе других художников принял участие и Муса Мусаев.

Выставка продлится до 18 июля по адресу: город Махачкала, улица М.Горького, дом 8.

Алена Магомедова