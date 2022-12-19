Художник Елена Сухорукова увековечила героев спецоперации из Дагестана в своих картинах

8 декабря в Ингушском Краеведческом музее в городе Назрань открылась выставка «Герои спецоперации на Украине». Автором экспозиции является художник Елена Сухорукова. В общей сложности выставка включала в себя пятьдесят портретов. В их числе портреты дагестанских военнослужащих Сахиба Турабова и Аслана Магомедова, погибших в ходе СВО.

Цель мероприятия заключается в патриотическом и гражданском воспитании молодёжи и создании условий для формирования в общественном условии для формирования в общественном сознании памяти о героях России.

Выставка продлится до 22 декабря.