Худигская СОШ отремонтирована в рамках проекта «100 школ»

22 декабря состоялось торжественное открытие обновленной Худигской школы. На открытие объекта после капитального ремонта приехали глава района Закир Каидов, его заместитель Назим Юсуфов, начальник отдела образования Абдулахад Магомедов, управляющий делами Гаджи Шабанов и начальник ОКС и ЖКХ Шабан Шабанов.

В рамках проекта «100 школ» в Худигской школе отремонтировали полы, потолки, поставили новые двери, провели отопление, также в здании появился пищеблок. Делегация из администрации осмотрела здание и осталась довольна качеством проведенных работ.

Закир Каидов выступил перед коллективом школы и заявил, что все это делается ради благополучия детей. Учителей и учеников с появлением обновленной школы поздравил и начальник отдела образования Абдулахад Магомедов.

От лица коллектива школы выступил директор Худигской СОШ Байран Ибрагимов, который поблагодарил руководство района за помощь в капитальном ремонте школы и отметил активное участие главы муниципалитета в решении проблем образовательного учреждения. Слова благодарности также прозвучали в адрес меценатов и строителей.

Далее состоялась музыкальная часть мероприятия. Перед коллективом школы и гостями выступила заслуженная артистка Республики Дагестан Зимара Раджабова, исполнившая песню на агульском языке, а ученики школы показали танцевальные номера.

Тамила Мирзоева