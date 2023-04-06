Хучбар Хучбаров принял участие в совещании в Хунзахском районе

Депутат Народного Собрания Хучбар Хучбаров принял участие в совещании в администрации Хунзахского района, на котором обсудили ход призывной кампании.

На мероприятии присутствовали главы сельских поселений района, начальник ОМВД РФ по Хунзахскому району Магомедгаджи Сайбулаев, военный комиссар Шамиль Магомедов.

Собравшиеся обсудили вопросы, касающиеся организации и проведения весенней призывной кампании, а также подготовки ГБУ «Хунзахская ЦРБ» к проведению медицинского освидетельствования.

Были даны разъяснения о проводимой работе совместно с главами администраций сельских поселений и сотрудниками военно-учетных столов по организации призывной кампании, которая стартовала в начале текущего месяца.

Кроме того, говорилось о необходимости усилить на местах разъяснительную работу с населением с привлечением общественных организаций, духовенства и депутатского корпуса.

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