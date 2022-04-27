Хроники альтернативной реальности

Украинские политики продолжают рассуждать о «проблемах России»

У вас никогда не возникало ощущения, что некая часть разнородного украинского социума каким-то непостижимым образом переместилась в параллельную реальность? Переместилась не посредством какой-то магии или высоких технологий, открывающих перед человечеством новые возможности, а исключительно усилиями украинской пропаганды? Пропаганды, которая перевернула все с ног на голову и научила большую часть населения страны принимать желаемое за действительное.

Веселую песню о том, что «Украина сильна, мощна и поддерживаема многочисленными союзниками» мы слышали еще месяц назад, когда официальный Киев рассказывал о «разгроме» российских войск и скором переходе в контрнаступление. Шли дни, недели, а перемещенные в параллельную реальность украинцы так и не узрели триумф ВСУ. Вместо этого украинцы продолжают лицезреть точечные удара по объектам военной инфраструктуры и планомерное наступление российских войск и ополченцев республик Донбасса, которые шаг за шагом вытесняют «защитников родины» с территорий, ранее занимаемых Луганской и Донецкой областями. Разумеется, для поддержания равновесия в выдуманном мире официальному Киеву нужны новые истории, которые позволят морочить голову населению почти европейского государства еще какое-то время. И новые истории не заставили себя ждать. Произнеся без преувеличения сакральную фразу: «Вы хотите песен? Их есть у меня!», Зеленский выпустил на арену свое трубадура Арестовича.

«Президент Украины сегодня сказал, что если погибнут защитники Мариуполя, то Украина выходит из переговоров, то есть будем добивать просто… А это уже совсем другое дело. Это уже Украина будет диктовать условия. И им нечего ответить, у них кризис и страшная политическая катастрофа, они не знают, как выходить из этой ситуации. Это всё победа Украины, на самом деле», – совсем недавно вещал Арестович, намекая на очевидную выгоду для Украины от ситуации, сложившейся на территории Мариуполя.

Нет, ну то, что руководство Украины от нанесения последнего, решительного удара по «истощенным и деморализованным» подразделениям ВС РФ сдерживает только забота о жизни и здоровье «патриотов Украины», зарывшихся в свои норы, осмотрительно подготовленные на территории мариупольской промзоны, все прекрасно поняли. Поняли и то, что мы должны не сильно активно подчищать засевших в катакомбах вырожденцев, так как именно они являются гарантом безопасности жителей России, проживающих в приграничных территориях. Что тут скажешь, параллельная реальность живет по своим законам и их нельзя не принимать в расчет. Вопрос в другом – о каком кризисе и политической катастрофе говорит Арестович, констатируя фатальность сложившейся на территории нашей страны ситуации и неизбежность полного экономического и политического, краха? Вроде бы российские города еще не захлестнули волны протестных мероприятий, а национальная экономика находится далеко не в печальном состоянии, обеспечивая наших сограждан всем необходимым и еще и умудряясь увеличивать товарооборот с дружественными нам странами. Что же все-таки имел в виду Арестович?

Для того, что понять актуальную информационную повестку наших соседей, нужно хоть и ненадолго, но все же погрузиться в альтернативную реальность.

«Заместитель главы Совета НБУ рассказал о последствиях давления на страну-агрессора Западом с помощью санкций. Свое экспертное мнение по поводу состояния экономики РФ высказал в эфире украинского телевидения Василий Фурман», – вот и первый опус «известного» эксперта, который, к слову, позиционирует себя в качестве «доктора экономических наук». Фурман, охотно общаясь с журналистами, рассказывает, что «российская экономика – банкрот», потому что мы прекратили платить по своим долгам и вопрос дефолта – вопрос нескольких недель. Также украинский «экономист» рассказывает о том, что Россия больше не может влиять на курсы валют и вынуждена отпустить рубль в свободное плавание.

«У них нету денег, чтобы влиять на валютном рынке. Почему дефолт? А у них нету денег, и приехали со своей политикой», – это дословно.

Первое, в чем я хочу признаться, это то, что когда я слышу, как «доктор» любых без исключения наук говорит «нету», у меня начинает судорожно дергаться правая часть лица. Своеобразная реакция на идиотов. Ничего не могу с этим поделать. Человек, который банально не владеет правилами языка, на котором изъясняется, вряд ли может расцениваться в качестве эксперта по любому из направлений. Это просто абсурдно. И второе, мне очень хочется понять, почему украинцы, которые много, очень много лет не были в России, знают о происходящих в нашей стране процессах гораздо больше меня, человека, который находится в России 24/7 и максимально погружен во все происходящее, пусть и на условно обывательском уровне?

На самом деле, если вернуться из параллельной, альтернативной реальности в нашу суровую действительность, то все заявления украинских политиков, экономистов и прочей шушеры, абсолютно не владеющей актуальной повесткой, звучат, как минимум, анекдотично. Если на что и нужно обратить внимание нашим соседям, то это на состояние экономики западных стран, являющихся заказчиками затеянной на территории Украины «вечеринки». Вот где на самом деле совсем все нехорошо. Сумасшедший рост инфляции, назревающие перспективы дефицита энергоносителей и целого ряда жизненно важных продуктов, наплыв нагловатых беженцев, кризис промышленности и рост безработицы – все это может поставить под серьезную угрозу дальнейшее участие консолидированного Запада в проекте «Украина». И что тогда будет говорить Арестович? Какие красноречивые истории помогут официальному Киеву удержать большую часть населения страны в параллельной реальности?

Алексей Зотьев